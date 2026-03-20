Van’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından mezarlıklara giderek, hayatını kaybeden yakınları için dua edip Kur’an-ı Kerim okudu.
11 ayın sultanı Ramazan ayının tamamlanmasıyla beraber Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor.
Van'da Ramazan Bayramı namazının ardından ilk ziyaret mezarlıklara yapıldı. Kentte kılınan bayram namazının ardından ilk olarak mezarlıklara gidildi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlık ziyareti yapan Vanlılar, yakınlarının mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Mezarlıklara yapılan ziyaretlerde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.
Arife gününde de çok sayıda vatandaş mezarlıklara akın etmişti.