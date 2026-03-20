Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için başlattığı "Ücretsiz Ulaşım" uygulamasını bugün itibarıyla devreye aldı.

Meclis kararı uygulamaya konuldu

Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, Van genelinde belediyeye ait toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince tek kuruş ücret talep etmeyecek. Uygulama, bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma (bugün) sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı.

Vatandaşlar memnun

Günün ilk saatlerinden itibaren camilere ve mezarlık ziyaretlerine gitmek için duraklara gelen Vanlılar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şehir içi ulaşımın bayram sonuna kadar kesintisiz ve ücretsiz olması, özellikle kalabalık ailelerin yüzünü güldürdü.