Yarın sahasında SMS Grup Sarıyerspor’u konuk edecek olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Zeki Korkmaz maç öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak; “Büyük taraftarımızla stadımızda bayramlaşmak için Pazar gününü iple çekiyoruz” dedi.

Yarın (22 Mart Pazar) Van Atatürk Şehir Stadı’nda SMS Grup Sarıyerspor’u konuk edecek olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz da taraftarlarla bayramlaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

BAYRAM MESAJI

Van Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maç öncesi yaptığı açıklamada; “Bayramın tüm dünyaya huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanındaki kıymetli Vanlılara, Vansporlulara selamlar, kucak dolusu sevgiler ve hayırlı bayramlar diliyorum” diye kaydetti.

“PAZAR GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORİZ”

Van Spor taraftarlarından övgüyle söz eden Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, Pazar gününü iple çektiklerine vurgu yaparak; “Pazar günü oynayacağımız Sarıyerspor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Kendi içimizde bayramlaştık ama bir yanımız büyük Vanspor taraftarlarıyla. Bizi her ortamda, her statta, iç sahada dış sahada kuvvetli hissettiren, güçlü hissettiren, sarsılmaz desteğini arkamızda hissettiğimiz büyük Van Spor taraftarlarıyla bayramlaşmak için Pazar gününü iple çekiyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun tüm maçlarda tüm maçlarda tribünleri doldurarak bize ikinci güç olan büyük Vanspor taraftarlarını bayramlaşmak için stadımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – SMS Grup Sarıyerspor, 22 Mart Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesi beklenen maç saat 13.00’te başlayacak.