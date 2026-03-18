Ligde heyecan dorukta. Haftanın açılış ve kapanış maçları, zirve ve düşme hattı açısından büyük önem taşıyor. Bir yanda küme düşme hattındaki iki takım karşı karşıya gelecekken, kapanış maçında ise liderlik yarışını yakından ilgilendiren bir mücadele oynanacak.

KRİTİK MAÇLAR OYNANCAK

32.hafta, Ramazan Bayramı’nın 2. gününe denk gelen 21 Mart Cumartesi günü Serik Spor Futbol A.Ş. ile Sakaryaspor A.Ş. karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı puana sahip iki ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak.

Haftanın kapanış mücadelesi ise 22 Mart Pazar günü liderlik yarışında olan Esenler Erokspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak.

VANSPOR’UN KONUĞU SARIYERSPOR

Play-off hattı için kritik maçlara çıkan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise, sahasında düşme hattına yakın konumdaki SMS Grup Sarıyerspor’u konuk edecek.

Van temsilcisi, 31. hafta karşılaşmasında deplasmanda Sakaryaspor A.Ş. ile karşı karşıya gelmiş, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

KONUK EKİP VAN’A MORALLİ GELİYOR

Konuk ekip SMS Grup Sarıyer Spor ise geçtiğimiz hafta sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 3-1 mağlup ederek Vanspor maçı öncesi moral bulmuştu.

Kırmızı-siyahlı ekip, son haftalardaki kötü gidişata son vermek ve play-off hattına girmek için taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Sarıyer temsilcisi ise küme düşme hattından uzaklaşmak adına sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

VANSPOR MAÇI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

İmaj Altyapı Van Spor FK ile SMS Grup Sarıyer Spor arasındaki karşılaşma, 22 Mart Pazar günü saat 13.00’te Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Van ekibi haftayı 42 puanla 12. sırada tamamlarken, konuk ekip Sarıyer Spor ise 38 puanla 16. sırada yer aldı.