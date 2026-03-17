Trendyol 1. Lig’de sona doğru yaklaşılıyor. Her geçen hafta heyecanın arttığı ligde puan sıralaması da sürekli değişiyor.

Ligin 30. haftasını lider tamamlayan Esenler Erokspor, 31. Hafta maçları sonunda 3. Sıraya gerilerken, Erzurumspor FK bir kez daha liderlik koltuğunun sahibi oldu. Amed Sportif Faaliyetler ise 31. hafta itibariyle 2. sıraya yükseldi.

ZİRVEDE KIYASIYA YARIŞ

Trendyol 1. Lig’de zirve yarışı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Haftaya lider giren Esenler Erokspor, Arca Çorum FK mağlubiyeti sonrası 3. sıraya gerilerken, Erzurumspor ise Atakaş Hatayspor galibiyeti sonrası yeniden zirveye yerleşti. Manisa Futbol Kulübü’nü yenerek haftayı 3 puanla kapatan Amer Sportif Faaliyetler de haftayı 2. sırada kapattı.

VANSPOR HAFTAYI PUANSIZ KAPATTI

Play-off hedefi bulanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü haftayı puansız kapattı. Deplasmanda Sakaryaspor A.Ş. ile karşılaşan temsilcimiz son dakika golüyle rakibine 2 – 1 mağlup oldu ve haftayı 12. sırada kapatarak play-off’tan da bir adım uzaklaşmış oldu. Temsilcimiz, son 7 haftaya girilirken play-off iddiasını sürdürüyor.

HAFTANIN SONUÇLARI

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 4 Serik Spor Futbol A.Ş.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 İstanbulspor A.Ş.

Erzurumspor FK 3 - 0 Atakaş Hatayspor

Özbelsan Sivasspor 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Sms Grup Sarıyerspor 3 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor A.Ş. 2 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 0 Manisa Futbol Kulübü

Bandırma Spor 0 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK

Arca Çorum FK 2 - 1 Esenler Erokspor

Sipay Bodrum FK 2 - 0 Boluspor

PUAN DURUMU