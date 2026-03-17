Trendyol 1. Lig’de sona doğru yaklaşılıyor. Her geçen hafta heyecanın arttığı ligde puan sıralaması da sürekli değişiyor.
Ligin 30. haftasını lider tamamlayan Esenler Erokspor, 31. Hafta maçları sonunda 3. Sıraya gerilerken, Erzurumspor FK bir kez daha liderlik koltuğunun sahibi oldu. Amed Sportif Faaliyetler ise 31. hafta itibariyle 2. sıraya yükseldi.
ZİRVEDE KIYASIYA YARIŞ
Trendyol 1. Lig’de zirve yarışı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Haftaya lider giren Esenler Erokspor, Arca Çorum FK mağlubiyeti sonrası 3. sıraya gerilerken, Erzurumspor ise Atakaş Hatayspor galibiyeti sonrası yeniden zirveye yerleşti. Manisa Futbol Kulübü’nü yenerek haftayı 3 puanla kapatan Amer Sportif Faaliyetler de haftayı 2. sırada kapattı.
VANSPOR HAFTAYI PUANSIZ KAPATTI
Play-off hedefi bulanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü haftayı puansız kapattı. Deplasmanda Sakaryaspor A.Ş. ile karşılaşan temsilcimiz son dakika golüyle rakibine 2 – 1 mağlup oldu ve haftayı 12. sırada kapatarak play-off’tan da bir adım uzaklaşmış oldu. Temsilcimiz, son 7 haftaya girilirken play-off iddiasını sürdürüyor.
HAFTANIN SONUÇLARI
Adana Demirspor A.Ş. 1 - 4 Serik Spor Futbol A.Ş.
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 İstanbulspor A.Ş.
Erzurumspor FK 3 - 0 Atakaş Hatayspor
Özbelsan Sivasspor 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor
Sms Grup Sarıyerspor 3 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Sakaryaspor A.Ş. 2 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Amed Sportif Faaliyetler 2 - 0 Manisa Futbol Kulübü
Bandırma Spor 0 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK
Arca Çorum FK 2 - 1 Esenler Erokspor
Sipay Bodrum FK 2 - 0 Boluspor