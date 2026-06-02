Taraftarların tezahüratları eşliğinde kutlanan genel kurulda yeni yönetim belirlenirken, toplantıda yapılan bir açıklama dikkat çekti. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İreç İlhan, yeni sezonda iç saha maçlarının Van yerine İstanbul’da oynanması için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

“BU YIL MAÇLARIMIZI İSTANBUL’DA OYNAYACAĞIZ”

Yeni sezonun Vanspor için zorlu geçeceğini belirten İlhan, “Bugün Vanspor’umuz için çok zorlu bir viraj. Katılımınızdan ve desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Bu sene bizi zorlu bir süreç bekliyor. Ancak Van’ımıza stat ve tesis anlamında çok önemli değerler kazandırdık. Önümüzdeki yıllarda bu yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacağız.” dedi.

“TFF İLE GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜYORUZ”

İlhan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bu sezon 12’nci adamımızdan uzak olacağız. Oysa hem Gölkentlilere, hem Karakobralara hem de tüm Vanspor taraftarına çok ihtiyacımız var. Bu yıl maçlarımızı İstanbul’da oynayacağız. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli görüşmeleri yürütüyoruz. Önemli mesafe kat ettik. Allah nasip ederse güzel bir sonuca ulaşacağız. Desteklerinizi bekliyoruz.”