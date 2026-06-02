Vanspor’da başkanlık görevi sona eren Erol Temel, görev süresi boyunca verilen sözleri yerine getirmenin huzurunu yaşadığını belirterek elde edilen başarının yalnızca sportif bir başarı olmadığını söyledi.

Göreve makam için değil, memleket sevdasıyla geldiklerini ifade eden Erol Temel, “Bugün burada sadece bir görevi devretmek için değil, büyük bir emek, mücadele ve başarı hikâyesinin muhasebesini yapmak için bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün ne söylediysek, neye söz verdiysek bugün bunun hesabını verebilecek bir noktadayız. Bu başarı sadece bir futbol başarısı değildir. Bu başarı yıllardır özlemini çektiğimiz birlik ve beraberliğin eseridir.” dedi.

Görev süresi boyunca sadece sportif başarıya odaklanmadıklarını vurgulayan Temel, Vanspor’un yıllardır hayalini kurduğu tesis projesi için önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

“KULÜBÜN MENFAATİNDEN BAŞKA HESABIMIZ OLMADI”

Yönetim kurulu üyelerine, sponsorlara ve taraftarlara teşekkür eden Temel, “Bugün geriye dönüp baktığımızda çok net söyleyebiliyoruz ki kulübümüzün menfaatinden başka hiçbir hesabımız olmadı. Yapılan her işin, harcanan her kuruşun hesabını verebilecek durumdayız. Bu süreçte eleştiriler oldu ancak biz hiçbir zaman birkaç kişinin söylemine takılmadık. Çünkü biz bu memleketin sevdalı insanlarıyız. Bizim derdimiz şahıslar değil, Van’dır. Bizim sevdamız makamlar değil, Vanspor’dur.” diye konuştu.

“BU BİR VEDA DEĞİL”

Temel, yeni başkan Şahin Aslan’ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı bir isim olduğunu belirterek, “Bu durum benim için bir veda değil. Aksine Vanspor’a verilen desteğin güçlenerek devam etmesidir. Kendisine ve yeni yönetime yürekten başarılar diliyorum. Vanspor’u daha güzel yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bizler de her zaman yanlarında olacağız.” dedi.

“160 MİLYON LİRAYI VANSPOR’A BAĞIŞLIYORUM”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde kulübe yaptığı maddi katkıları açıklayan Temel, bu sezon şahsi bütçesinden yaklaşık 160 milyon lira harcadığını söyledi. Temel, “Şahsım olarak bu kulübe bu yıl 160 milyon lira ödedim. Bu 160 milyon liranın tamamını Vanspor’a bağışlıyorum. Bir kuruşunu dahi alacak olarak yazmadım, yazmayacağım. Geçen sezon da yaklaşık 120 milyon lira harcadım. Onu da Vanspor’a helal ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“EVİMİ İPOTEK ETTİM”

Kulübün mali yapısına ilişkin de bilgi veren Temel, mevcut borçların önemli bir kısmının yapılandırıldığını belirterek, “Kulübümüzün SGK’ya yaklaşık 60 milyon lira, futbolculara ise 40-45 milyon lira civarında borcu bulunuyor. SGK borçlarımız yapılandırılmış durumda. Hatta kendi oturduğum evi SGK borçları için ipotek ettirdim. Bunu Van için, Vanspor için ve Vanlı gençler için yaptım.” şeklinde konuştu.

DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Vanspor’un yalnızca başkan ve yönetimle ayakta kalamayacağını söyleyen Temel sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Şehrin tüm dinamiklerinın kulübe sahip çıkması gerekiyor. Ben hiçbir zaman Vanspor’dan kopmayacağım. Her zaman taraftarlarımızla birlikte Vanspor’un yanında olacağım. Yeni yönetim göreve başladığı gün ilk desteği de ben vereceğim.”