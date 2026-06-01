2025-2026 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Vanspor FK, bugün yapılacak kongrede yeni başkanını ve yönetimini belirleyecek.

Çeyrek asırlık aranın ardından 1. Lig’e yükselen Vanspor FK, 2025 – 2026 futbol sezonunda ligde kalmayı bildi ancak play-off’a gidemedi. Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan temsilcimizde ilk olarak yeni yönetim belirlenecek. Ardından yönetim ve başkan, yeni sezonun yol haritasını belirleyerek kolları sıvayacak.

BAŞKAN EROL TEMEL, ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Sezonu 49 puanla 14. sırada tamamlayan Vanspor’da, mevcut Başkan Erol Temel’in yeni dönemde aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler kongreye çevrilmişti.

Bugün (1 Haziran Pazartesi) gerçekleştirilecek kongre öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Başkanlık için hangi isimlerin aday olacağı merak edilirken, sosyal medyada birçok isim gündeme geldi. Ancak şu ana kadar kulübe yapılan tek resmi başvurunun Şahin Aslan’a ait olduğu öğrenildi. Kongre saatine kadar yeni adayların çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.

KONGRE VAN TSO’DA YAPILACAK

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun bugün gerçekleştirileceği belirtilerek, kongre üyeleri ve taraftarlar kongreye davet edildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Konferans Salonu’nda yapılacak kongrenin saat 17.30’da başlayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Değerli kongre üyelerimiz ve büyük Vanspor taraftarları; kulübümüzün geleceğine yön verecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuz, 1 Haziran Pazartesi günü saat 17.30’da Van Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.”

VANSPOR’DA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Bugün gerçekleştirilecek kongrede yeni başkanın seçilmesiyle birlikte Vanspor’da yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Kongrenin ardından yönetimin şekillenmesi ve 2026-2027 sezonu hazırlıklarının da resmen başlaması öngörülüyor.