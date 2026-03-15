Trendyol 1. Lig’de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Sakaryaspor A.Ş. ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında gelen golle Vanspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Sakaryaspor A.Ş.; Jakub Szumski, Alaaddin Okumuş (Dk.83 Emrecan Terzi), Batuhan Çakır, Burak Bekaroğlu, Emre Demir (Dk.76 Ismaila Soro), Engin Poyraz, Efe Yıldırım, Kerem Şen, Melih Bostan (Dk.67 Owusu Kwabena), Mohamed Cherif Al-Hassan Fofana (Dk.83 Lukasz Zwolinski), Sergio Fernando Pena Flores ve Serkan Yavuz ile sahaya çıktı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise; Çağlar Şahin Akbaba, Batuhan İşçiler (Dk.70 Sebahattin Destici), Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare, Jefferson Nogueira Junior, Mehmet Özcan, Emir Bars (Dk.70 Kenneth Obinna Mamah), Santeri Wainö Emil Hostikka, Medeni Bingöl (Dk.37 Aliou Badara Traore) ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ile mücadele etti.

MAÇA HIZLI BAŞLAYAN VANSPOR OLDU

Karşılaşmaya ev sahibi Sakaryaspor başladı. Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. İlk etkili atak ise Vanspor’dan geldi. Emir Bars ile atağa çıkan Van ekibinde Bars’ın kalecinin üzerinden aşırttığı top az farkla yan ağlarda kaldı.

28.dakikada Emir Bars bir kez daha etkili oldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Bars’ın vuruşunda kaleci topa hakim oldu.

SAKARYASPOR ÖNE GEÇTİ

30.dakikada Sakaryaspor etkili geldi. Mohamed Cherif Al-Hassan Fofana’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Çağlar Şahin Akbaba topa engel olamadı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

31.dakikada Sakaryaspor bir gol daha buldu. Ancak VAR’ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Turgut Doman, gol öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti.

VANSPOR’UN GOLÜ DE VAR’A TAKILDI

40.dakikada bu kez Vanspor etkili geldi. Ceza sahası içinde Ivan Cedric’in pası sonrası Emir Bars topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Doman, pozisyon öncesinde Traore’nin yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirerek golü iptal etti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca devre Sakaryaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

HOSTİKKA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya Vanspor etkili başladı. Beraberlik için rakip kalede baskı kuran kırmızı-siyahlılar önemli fırsatlar yakaladı.

54.dakikada Santeri Wainö Emil Hostikka ile etkili gelen Vanspor’da, Hostikka iki rakibinden sıyrıldıktan sonra sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

55.dakikada Vanspor aradığı golü buldu. Aliou Badara Traore’nin ara pasıyla topla buluşan Santeri Wainö Emil Hostikka, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

VANSPOR FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

77.dakikada Vanspor öne geçme fırsatını kaçırdı. Oğulcan Çağlayan ceza sahası içinde son vuruşu yapamayınca top Ivan Cedric’in önünde kaldı. Cedric’in kaleciyi geçme çabasında Jakub Szumski topa hakim oldu.

Karşılaşmanın son anlarında Sakaryaspor etkili geldi. 90+4. dakikada Ruan’ın attığı golle ev sahibi ekip 2-1 öne geçti.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Sakaryaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.