İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü camiası, bugün oynanan zorlu Sakaryaspor maçı öncesi gelen atama haberiyle sarsıldı. Vanspor'un geçmişte verdiği kararlar nedeniyle "adaleti yanıltmak" suçlamasıyla yargıya taşıdığı ve hakkındaki şaibeler nedeniyle Van halkının adını duymak dahi istemediği Ferhan Kestanlıoğlu, bu akşamki maçta kritik kararların verileceği AVAR odasında görev alacak.

VAN HALKI UNUTMADI: SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ!

Hatırlanacağı üzere, Ferhan Kestanlıoğlu’nun yönettiği maçlarda Van Spor FK’ya karşı takındığı tavır ve verdiği akılalmaz kararlar bardağı taşırmış; yönetimimiz eşine az rastlanır bir kararlılıkla bu hakem hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Adalet önünde hesap vermesi beklenen bir ismin, bugün yine Van Spor’un kaderini belirleyecek bir noktaya atanması, Vanlı sporseverler tarafından "operasyon" olarak nitelendirildi.

SAKARYASPOR CEPHESİ DE AYAKTA!

Sadece Van değil, rakip Sakaryaspor da bu atamadan rahatsız. Sakaryaspor cephesinden yapılan sert açıklamada, Kestanlıoğlu’nun taraflı tutumunun herkesçe bilindiği vurgulanarak; "Bu karardan ivedi bir biçimde dönülmelidir. Aksi takdirde sporun adil yönetim ilkesine gölge düşecektir" ifadelerine yer verildi. İki takımın da güvenmediği bir ismin bu maça atanması, "MHK yangına körükle mi gidiyor?" sorusunu sorduruyor.

"HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ!"

Van Spor taraftar grupları ve camiası, sosyal medyadan tepkilerini dile getirerek maçın hakem heyetini mercek altına aldı. Taraftarlar 'AVAR'ın başında sıkıntılı biri VAR' diyerek duruma tepki gösterdi.