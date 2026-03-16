Play-off hedefi bulunan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor’a son dakika golüyle 2 – 1 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Bu yenilginin ardından bazı futbolcuların performansı sorgulanırken, taraftarlar da gidişata tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel maç sonu yaptığı paylaşımda sitemde bulunarak; “Kar kış demeden, binlerce kilometre yol giderek takımının arkasında duran Vanspor taraftarını üzmeye kimsenin hakkı yoktur” vurgusu yaptı.

Başkan Temel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Sakarya deplasmanında aldığımız sonuç, Vanspor camiasının kabul edebileceği bir sonuç değildir. Vanspor forması, sahada sonuna kadar mücadele etmeyi ve bu armaya yakışır bir duruş sergilemeyi gerektirir. Bugün sahada gördüğümüz tablo, ne bu camianın büyüklüğünü ne de bu formanın ağırlığını yansıtmaktadır. Kar kış demeden, binlerce kilometre yol giderek takımının arkasında duran Vanspor taraftarını üzmeye kimsenin hakkı yoktur. Herkes şunu çok iyi bilmelidir: Burası Vanspor’dur. Bu armaya yakışmayan hiçbir sorumsuzluğa müsamaha gösterilmeyecek, gereken neyse yapılacaktır.”