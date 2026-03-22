Bölgede yalnızca flamingolar değil, farklı kuş türleri de yoğun şekilde gözlemleniyor. Ördek türleri ve sakarmekelerin sayısındaki artış, göl çevresindeki biyolojik hareketliliğin arttığını ortaya koyuyor. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi ve Doğa Gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, flamingoların bölgeye dönüş sürecinin başladığını belirterek, "Mart ayıyla birlikte flamingoları yeniden görmeye başladık. Bunun yanında ördekler ve sakarmekeler de yoğun olarak gözlemleniyor" dedi.

Flamingoların özellikle fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunduğunu ifade eden Önen, süper telefoto lensler ve profesyonel ekipmanlarla gölde oluşan manzaranın rahatlıkla görüntülenebildiğini söyledi.

Van Gölü Havzası’nda her yıl ilkbaharla birlikte artan kuş hareketliliği, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için önemli bir cazibe oluşturuyor.