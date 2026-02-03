10. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü U19 Takımı, ligin 3. devre 13. hafta karşılaşmasında sahasında Erzurumspor FK U 19’u ağırlayacak.

VANSPOR 10. GRUPTA MÜCADELE EDİYOR

Genç yeteneklerin boy gösterdiği U19 Gelişim Ligi, bu hafta da heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak. 10 gruptan oluşan ligde, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK U19, 10. Grup’ta 5 takımla mücadele ediyor.

KIRMIZI SİYAHLI TAKIMDA HEDEF LİDERLİK!

Van ekibi, geride kalan 12 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakip Erzurumspor FK ise 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlı ekibin ayrıca 1 maçı eksik bulunuyor.

Temsilcimiz kırmızı siyahlı Van ekibinin, 21 Ocak’da Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü ile oynaması gereken11. hafta maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Temsilcimiz, Erzurumspor FK’yi mağlup etmesi halinde, eksik maçına rağmen liderlik koltuğuna yükselecek.

KARŞILAŞMA YARIN OYNANACAK

İmaj Altyapı Van Spor FK U19 – Erzurumspor FK U19 karşılaşması, yarın (4 Şubat 2026) saat 13.00’te İpekyolu Suni Çim Sahası’nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Mücadelede hakem Emrah Özenç düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Hazar Erdoğan ve Mehmet Sultanoğlu üstlenirken, Adem Çelik dördüncü hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın gözlemciliğini ise Hasan Umut Yetkin yapacak.