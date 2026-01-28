Trendyol 1. Lig 23. haftası yine heyecanlı maçlara sahne olacak. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Bandırma Spor karşısında ter dökecek.
Ligin ilk devresinde sahasında rakibine 2 – 1 mağlup olan kırmızı – siyahlılar, rövanş maçında kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alagöz Holding Iğdır FK galibiyetiyle moral bulan Van Spor FK, deplasmandan da istediğini alarak dönmek istiyor.
Bandırma Spor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 1 Şubat Pazar günü oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.
Haftanın açılış maçında ise 30 Ocak Cuma günü İstanbulspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 20’00’de başlayacak.
Haftanın maç programı şu şekilde;
30.01.2026 20:00 İstanbulspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor
31.01.2026 13:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa Futbol Kulübü
31.01.2026 13:30 Erzurumspor FK - Sms Grup Sarıyerspor
31.01.2026 16:00 Arca Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
31.01.2026 19:00 Sipay Bodrum FK - Serik Spor Futbol A.Ş.
01.02.2026 13:30 Özbelsan Sivasspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
01.02.2026 13:30 Bandırma Spor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
01.02.2026 16:00 Boluspor - Sakaryaspor A.Ş.
01.02.2026 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor A.Ş.
02.02.2026 20:00 Esenler Erokspor - Eminevim Ümraniyespor