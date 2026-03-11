Trendyol 1. Lig'de 33-34 -35. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu. Buna göre İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 33. hafta maçında 4 Nisan 2026 Cumartesi günü deplasmanda E. Gökdemir İnş. A. Keçiörengücü ile karşılaşacak. Saat 13.30’da başlayacak olan maç Aktepe Stadı’nda oynanacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 34. haftasında ise 8 Nisan Çarşamba günü yine deplasmanda Serik Spor Futbol A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak maç saat 14.30’da başlayacak.

Kırmızı Siyahlı Van temsilcisi ligin 35. hafta maçında sahasında taraftarının önünde Manisa Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. 12 Nisan 2026 Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati ise 13.30 olacak.

Daha önce açıklanan programa göre de İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 31. Hafta maçında deplasmanda Sakaryaspor A.Ş. ile karşılaşacak. 15 Mart Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Ligin 32. haftasında ise kırmızı siyahlılar, 22 Mart Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda SMS Grup Sarıyerspor’u misafir edecek. Bu maçın başlama saati 13.00.