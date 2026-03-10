30. haftanın açılış maçında bugün İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Hafta içi karşılaşması olması nedeniyle tribünlerde yerini alamayacak taraftarların merakla beklediği maçın canlı yayınlanacağı kanallar da belli oldu.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 30. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Vanspor taraftarları takımlarını desteklemek için tribünlerde yerini alacak. Kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı karşısında galibiyet için ter dökecek. Play-off hattına girmek isteyen Van ekibi, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Vanspor FK, geçtiğimiz haftayı beraberlikle tamamladı. Deplasmanda Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile karşı karşıya gelen temsilcimiz kırmızı-siyahlı ekip, öne geçmesine rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak Van’a 1 puanla döndü.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Adana Demirspor A.Ş. karşılaşması, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele bugün saat 13.30’da başlayacak.

Karşılaşma sporseverler tarafından TRT Spor, Tabii ve bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.