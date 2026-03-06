Trendyol 1. Lig’de 29. Hafta sınavında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. sahasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nü konuk ediyor.

Maçın başlamasına dakikalar kaldı. Pendik Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Maçta hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Zorlu maç öncesi her iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

Ev sahibi Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. sahaya;

Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Nuno Miguel Rıbeiro Da Cruz Jeronimo Sequeirra, Dorde Denıc, Jonson Scott Clarke-Harris, Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman, Rogerio Conceıçao Do Rosario, Bekir Karadeniz ve Stylianos Kitsiou ilk 11’i ile çıkacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK ise mücadeleye:

Çağlar Şahin Akbaba, Batuhan İşçiler, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Santeri Waınö Emil Hostikka, Jefferson Nogueıra Junior, Emir Bars ve İvan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile başlayacak.