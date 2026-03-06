Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Van genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada il genelinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

AKOM'un Meteorolojik verilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre; gecenin ilk saatleri ile yarın (Cumartesi) Van, Bitlis ve Hakkâri illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, yüksek ve eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar ön görülüyor. Yağışların kent genelinde kar yağışı şeklinde olması beklenirken, kent merkezi ve tüm ilçeler için sarı kodlu uyarı yapıldı.

AKOM, bölge genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.