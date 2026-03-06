AFAD (Afet ve Acil Durum) Van İl Müdürlüğü tarafından 1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında Van’da bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Cumhuriyet Caddesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde kurulan tanıtım stantlarında vatandaşlara afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi veriliyor.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim ve İlk Yardım Birim Amiri Ercan İmamoğlu, yapılan çalışmaların amacının toplumda afet bilincini artırmak olduğunu söyledi.

Deprem Haftası kapsamında Van Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten İmamoğlu, olası bir afet durumunda doğru davranış şekillerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

“AFET SONRASI İYİLEŞTİRME SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİYORUZ”

İmamoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin afetlere karşı hazırlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, AFAD olarak vatandaşları afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış ve afet sonrası iyileştirme süreçleri hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.

İmamoğlu, “AFAD olarak bizler de bu anlayış doğrultusunda vatandaşlarımızı afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası iyileştirme süreçleri hakkında bilgilendiriyoruz. AFAD’ın çalışmaları yalnızca ülkemizle sınırlı değildir; gerektiğinde sınırlarımızın ötesinde de insanlık adına çalışmalar yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ, OLASI AFETLERDE İNSANLARIMIZIN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK”

AFAD’ın yalnızca Türkiye’de değil, gerektiğinde sınır ötesinde de insani yardım ve afet müdahalesi çalışmaları yürüttüğünü ifade eden İmamoğlu, “Amacımız, olası afetlerde insanlarımızın can ve mal kaybını en aza indirmek ve zarar görmelerini engellemek. Bu kapsamda hem masa başı hem de saha tatbikatlarıyla, hazırladığımız planlarla kendimizi sürekli güncel tutuyoruz. Ancak afetlere hazırlık sadece kurumların çabasıyla sınırlı kalmamalı; vatandaşlarımızın da kendi sorumluluklarını yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. Binaların sağlamlığı, zemin etütlerinin doğru yapılması ve evlerdeki eşyaların sabitlenmesi bu anlamda oldukça önemli.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Binaların sağlamlığı, zemin etütlerinin doğru yapılması ve ev içerisindeki eşyaların sabitlenmesinin olası riskleri azaltacağını anlatan İmamoğlu, günlük yaşamda da sabitlenmemiş eşyaların tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti. Özellikle küçük çocukların tırmanabileceği dolap ve benzeri eşyaların sabitlenmemesi durumunda ciddi kazaların yaşanabileceğini belirtti.

“MÜDAHALE KAPASİTEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Van’da yaşanabilecek afet türlerine de değinen İmamoğlu, burada en büyük riskin deprem olduğunu, kış aylarında ise çığ tehlikesinin öne çıktığını söyledi.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim ve İlk Yardım Birim Amiri Ercan İmamoğlu, yapılan çalışmalarla olası afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek şunları kaydetti:

“AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda Van’da ocak ayından itibaren çığla ilgili çeşitli çalışmalar yürüttük. Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve AFAD bünyesinde yeni göreve başlayan personellere çığda arama kurtarma, doğada hayatta kalma ve kış şartlarında kampçılık gibi konularda eğitimler verdik. Bu eğitimlerle olası bir durumda müdahale kapasitemizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının da aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum...”