Müftülük bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Koordinatörlüğü ekipleri, Çaldıran Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Yarışmanın içeriği ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler paylaşan ekipler, kayıt yaptıran her öğrenciye yarışma kapsamında sorumlu oldukları kitapları ücretsiz olarak takdim etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliğinde, okuma kültürünün önemi vurgulandı.

"Gençlerimizin kalbine dokunmak istiyoruz"

Ziyaret esnasında gençlik koordinatörlüğü ekipleri adına yapılan açıklamada, projenin sadece bir yarışma değil, bir gönül köprüsü olduğu belirtildi. Ekip üyeleri duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bugün burada sadece kitap dağıtmıyoruz; gençlerimizin dimağlarına bilgi, kalplerine ise mukaddes toprakların özlemini aşılıyoruz. Amacımız, gençlerimizin sahih dini bilgiyi doğru kaynaklardan öğrenmelerine vesile olmak ve onları Peygamber Efendimizin (s.a.v.) izinde bir yolculuğa hazırlamaktır. Gözlerindeki o heyecanı görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Kayıt olan kardeşlerimize kitaplarını teslim ettik; şimdi top onlarda.

İnanıyoruz ki Çaldıran gençliği bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirecek. Biz her zaman onların yanındayız ve bu yolculukta onlara rehberlik etmekten onur duyuyoruz."

Müftülük yetkilileri ise bu tür faaliyetlerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.