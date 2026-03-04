ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı sonucunda bölgede tırmanan gerilim, sınır kapılarında güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu. İran tarafındaki Urmiye-Sero Gümrük Kapısı yetkililerinin aldığı kapatma kararının ardından, Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda da ticari araçlar geçişlerine devam ederken, günübirlik geçişlere kısıtlama getirildi.

Güvenlik gerekçesiyle alınan karar kapsamında genel geçişler durdurulurken, mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların ülkelerine dönüşlerine kontrollü olarak izin veriliyor. Bu kapsamda, İran'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye girişine, Türkiye'de bulunan İran vatandaşlarının ise ülkelerine dönmelerine müsaade ediliyor.

Zorlu bir süreç yaşandığını belirten Bülent Altınoluk isimli vatandaş, "Malum bölgedeki gerilim ve saldırı sonucu İranlı yetkililer hayatını kaybetti. Bu sebeple sınır kapılarında güvenlik önlemleri arttırılırken, geçişlere kısıtlamalar getirildi. Ülkede yas ilan edildi; sınırlara ve kamu binalarına yasın simgesi olan siyah bayraklar asıldı. İnşallah kısa sürede bu gerginlik biter" dedi.