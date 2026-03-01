AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, ülkedeki elektrikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlığa verilen görev doğrultusunda, ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımlar yönetmeliğe eklenerek destek imkanı sağlandı.

Yönetmelik değişikliği sonrasında Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı başvuruya açıldı.

Program kapsamında 81 ilde 1053 hızlı şarj istasyonu kuruldu. İlk çağrının ülkedeki şarj ekosisteminin gelişimine katkısı sebebiyle mevcut altyapının daha da geliştirilmesi ve ülke genelinde eşit erişimin sağlanması, eksik veya yetersiz kalan bölgelerde tamamlayıcı bir şarj altyapısının kurulması amacıyla destek programı ikinci kez açıldı.

Program elektrikli araç ve şarj altyapısı gelişim öngörülerine göre il ve ilçe bazında belirlenen şarj altyapısı ihtiyacının giderilmesine yönelik kurgulandı.

Verilen destek ve teşvikler kapsamında ülke genelinde kurulan elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 2024'te toplam 5 bin 175 iken, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 3 katına çıkarak 16 bin 650'ye ulaştı.

Elektrikli araç sayısı 200 bine yaklaştı

Öte yandan, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,97 yükselerek 283 bin 904 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'de sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 189 bin 868 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlerine sahip araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,7'lik pazar payıyla 191 bin 960'a yükseldi.