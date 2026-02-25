Van’da soğuk ve yağışlı günlerin ardından Şubat ayı itibarıyla gündüz vakitlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, akşam saatlerinde ise eksi derecelerin altında seyretmeye devam ediyor.

Vatandaşların sahur ve iftar sofraları için hazırlık telaşı hareketli günlere sebep oluyor. Aileler, iftar sofralarında farklılık oluşturmak için balık çeşitlerine de yönelebiliyor. Ramazan ayının soğuk havalara denk gelmesi nedeniyle bu yıl özellikle çipura ve levrek gibi balıklara talep artmış durumda. Balıkçı esnafı, özellikle hafta sonları daha fazla ilgi gördüklerini vurguluyor.

“ÇİPURA VE LEVREK TERCİH EDİLİYOR”

Van’da balıkçı esnafı Sinan Ağtak, “Ramazan ayında balığa talep normal aylara göre biraz azalır, bu genelde her yıl böyle olur. Ancak bu yıl Ramazan soğuk havalara denk geldiği için az da olsa talep var. Genellikle çipura ya da levrek tercih ediliyor. Bunlar fırında pişirilmeye uygun balıklar olduğu için iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor.” dedi.

Van Balığı’na ilginin ramazan ayında düştüğünü de belirten Ağtak, “Vatandaşlarımız bazı balık çeşitlerini tava şeklinde hazırlamamızı da istiyor. Özellikle orkinos, çipura ve levrek çeşitlerini tava olarak hazırlattıranlar oluyor. İftar saati 18.00 dolaylarında olduğu için vatandaşlar genellikle siparişlerinin saat 17.30 civarında hazır olmasını talep ediyor. Bu da az da olsa bir yoğunluk oluşturabiliyor. Van’ın simgesi olan Van balığı (İnci kefali) ise diğer zamanlara göre daha az satılıyor. İftarda çok fazla tercih edilmiyor ancak yine de isteyenler oluyor.” ifadelerine yer verdi.

“HAMSİ VE PALAMUT’UN FİYATI DÜŞTÜ”

Ramazan ayı nedeniyle satışı düşen hamsi ve palamudun fiyatında da gerileme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda 200 TL’den satılan hamsi 150 TL’ye, 500 TL’den satılan palamudun fiyatı ise 300 TL’ye kadar düştü.

Güncel Balık Fiyatları (KG)

Balıkçı esnafının paylaştığı güncel fiyatlar ise şöyle;

Hamsi: 150 TL

Çipura: 500 TL

Alabalık: 320 TL ve canlı alabalık ise 450 TL

Levrek: 550 TL

Karadeniz Somonu: 350 TL

Norveç Somonu: 700 TL

Orkinos: 400

Van Balığı (İnci Kefali): 120 ile 150 TL arasında (büyüklük ve kalitesine göre fiyatlarda değişiklik oluyor)

İstavrit: 150 TL

Karides: 750 TL

Palamut: 300 TL