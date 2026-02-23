Yüksekova Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çelik, daha sonra beraberindeki heyetle Cengiz Topel Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. İş yerlerini tek tek dolaşarak vatandaşların taleplerini dinleyen Çelik, görev süresi boyunca kendisine gösterilen destekten dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çeken Vali Çelik, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada helallik isteyerek, "Hakkari ve Yüksekova halkının misafirperverliğini, samimiyetini ve kadirşinaslığını asla unutmayacağım. Devletimizin hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için canla başla çalıştık. Ankara’da artık bir kapınız, bir kardeşiniz var. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Vali Çelik’in esnaf ziyaretine il ve ilçe protokolü de geniş katılım sağladı.