Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret iklimini ilçe genelinde hissettirmek ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla saha çalışmalarına ağırlık veren Çaldıran İlçe Müftülüğü, esnafla kucaklaştı. İlçe merkezindeki çarşı ve sanayi dükkanlarını tek tek dolaşan İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ve beraberindeki heyet, esnafa hayırlı, bereketli ve helal kazançlar temennisinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde, vatandaşlara Ramazan ayındaki sahur ve iftar vakitlerini gösteren, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiyeler takdim edildi.

İlçe esnafı ve vatandaşlar, Müftü Geylani ve din görevlilerinin gerçekleştirdiği bu nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ramazan ayının o eşsiz manevi atmosferini henüz ay başlamadan dükkanlarında hissetmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten esnaf, müftülük personeline teşekkür ederek, mukabele programları ve teravih namazları hakkında da din görevlilerinden bilgi alma imkanı buldu.

Gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekti. Müftü Geylani, "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın derin heyecanını ve şükrünü kalplerimizde hissediyoruz. Bu mübarek ayın gölgesi üzerimize düşmüşken, ilçemizin can damarı olan kıymetli esnafımızla bir araya gelmek, onların hal ve hatırlarını sorarak kucaklaşmak istedik.

Beraberimizdeki kıymetli vaizlerimiz ve din görevlisi hocalarımızla birlikte kapı kapı dolaşarak esnafımızın yaklaşan Ramazan ayını tebrik ettik. Ayrıca, oruç ibadetimizde bizlere rehberlik edecek olan imsakiyelerimizi kendilerine hediye ettik. Ramazan; dargınlıkların unutulduğu, kardeşliğimizin pekiştiği, hem sofralarımızın hem de gönüllerimizin paylaşıldığı müstesna bir zaman dilimidir.

Bizler de Çaldıran İlçe Müftülüğü olarak bu manevi iklimi, bu güzelliği ilçemizin her köşesinde, her sokağında ve her dükkanında yaşatmak gayesindeyiz. Rabbim, tutacağımız oruçları, yapacağımız ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Tüm Çaldıranlı hemşehrilerimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlı, huzurlu ve bereket dolu bir Ramazan ayı nasip etsin" dedi.