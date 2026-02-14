YYÜ Ar-Ge Koordinatörlüğü bünyesinde gerçekleştirilen komisyon toplantısında, TEKNOFEST 2026 kapsamında öğrenciler ve akademik danışmanlar tarafından geliştirilecek projelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda, hazırlanacak projelere iki ayrı program kapsamında mali destek sağlanacağı belirtildi.

LOK-B (Lisans Öğrenci Katılımlı Araştırma Projesi B) kapsamında 120 bin TL’ye kadar, UYUAP (Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Projesi) kapsamında ise 150 bin TL’ye kadar destek verileceği açıklandı.

Sağlanacak bu desteklerle öğrenci takımlarının prototip geliştirme, malzeme temini, yazılım ve donanım altyapısı oluşturma ile laboratuvar çalışmalarını daha güçlü imkânlarla yürütmeleri hedefleniyor. Bununla birlikte, akademik danışman rehberliğinde geliştirilecek projelerin bilimsel niteliğinin artırılması, disiplinler arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortaya çıkan çıktılarının sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetlerine dönüşmesi amaçlanıyor. Böylece proje süreçlerinin yalnızca yarışma odaklı değil, uzun vadeli akademik ve teknolojik kazanımlar üreten bir yapıya kavuşması planlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TEKNOFEST’in yalnızca bir yarışma organizasyonu olmadığını, aynı zamanda gençlerin üretim, tasarım ve yenilikçilik kapasitelerini ortaya koydukları bütüncül bir teknoloji ekosistemi olduğunu vurguladı. Rektör Şevli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2026-2030 Stratejik Planımızda araştırma odaklı üniversite modeline geçişi temel öncelik olarak belirledik. Araştırma ve proje kapasitemizi artırmak, ürettiğimiz bilimsel çıktıları ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmak ve girişimcilik kültürünü kurumsal düzeyde yaygınlaştırmak hedeflerimiz arasındadır. TEKNOFEST 2026 kapsamında sağladığımız BAP destekleri, bu hedeflerin somut bir uygulamasıdır.

Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği teknik ve analitik becerilerle proje geliştirme yetkinliği yüksek bireyler olarak yetişmesi en önemli amaçlarımızdandır. Üniversite olarak gençlerimizin fikirlerini teknolojiye, teknolojiyi ise katma değere dönüştürecek her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Bu yıl Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026; havacılık, uzay ve ileri teknoloji alanlarında dünyanın en kapsamlı organizasyonlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Üniversitemiz tarafından sunulan BAP destekleri, proje fikirlerinin mefhumi aşamadan uygulamaya ve prototip üretimine kadar sistematik bir süreç içinde ilerlemesine imkân tanıyacak; öğrencilerimizin yüksek katma değerli teknoloji üretim süreçlerine aktif katılımını destekleyecektir.

TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmalarına başvurular 20 Şubat 2026 tarihine kadar teknofest.org adresi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Van YYÜ’lü teknoloji tutkunları, projelerini hayata geçirmek ve üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil etmek üzere başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlayabileceklerdir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, araştırma, inovasyon ve girişimcilik ekseninde geliştirdiği destek mekanizmalarıyla öğrencilerini ve akademik personelini ‘Geleceği Üretenler’ arasında yer almaya ve bu büyük teknoloji hamlesinin aktif bir paydaşı olmaya davet etmektedir" denildi.