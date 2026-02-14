Dün itibarıyla 85 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalıyken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 42 yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kent genelinde 43 yerleşim yeri yolunda ise çalışmalar sürüyor.

KAR GÜRPINAR’DA ETKİLİ OLDU

Son yağışlarla birlikte en fazla yolun kapandığı ilçe Gürpınar oldu. Özellikle Kırkgeçit bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 mahalle ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 8 mezra yolu, Başkale ilçesinde 3 mahalle ve 3 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle ve 2 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 6 mahalle ve 14 mezra yolu ile Saray ilçesinde 6 mahalle yolu olmak üzere toplam 43 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.