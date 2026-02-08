Edinilen bilgiye göre kaza, çevre yolu ile İpekyolu Caddesini birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. E.G. yönetimindeki 08 AZ 384 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı kendi imkanları ile otomobilden çıkarak sağlık ekiplerini bekledi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA