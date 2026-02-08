Özalp Ümmü Eymen Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Rahmi Bulut, ay-yıldızlı Türk bayrağının millet için taşıdığı kutsal anlam ve değere vurgu yaparak, bayrak sevgisinin ve milli değerlerin küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Renkli ve duygu dolu anların yaşandığı programda, bayrak sevgisi ve milli bilincin çocukların gönlünde pekişmesi hedeflendi. Bayrak haftası etkinliği, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması bakımından anlamlı bulundu.