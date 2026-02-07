Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, hem maçla ilgili hem de sezonun geri kalanına dair önemli mesajlar verdi.

“MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR OYUNU BİZ OYNADIK”

Korkmaz, rakiplerinin büyük bütçesine dikkat çekerek, “Karşımızdaki kulüp, Süper Lig’de dört büyüklerden sonra en fazla harcama yapan takımlardan biri. Paranız olabilir, buna saygı duyarız. Ama bizim paradan önce bir yaşam felsefemiz, bir oyun felsefemiz var. Bugün sahada bu felsefeyi gördünüz. Maçın başından sonuna kadar oyunu biz oynadık, pozisyonları biz ürettik. Tüm parametrelerde üstün olan taraf bizdik. Ben bu sözü size vermiştim ve sözümün arkasındayım.” dedi.

“NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM”

Lig hedefleriyle ilgili de net konuşan tecrübeli teknik adam, “Yarın bir maç kaybı olabilir ama düşme korkusu yaşamayacağız. Sezon sonunda ya play-off’ta oluruz ya da son anda kaçırırız. Ben ne yaptığımı biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kulüpte yoğun bir mesai harcadığını dile getiren Korkmaz, “Sabah 10’da kulübe geliyorum, akşam 7’ye kadar buradayım. Sadece maç kazanmıyoruz, sahada futbolu kazanıyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜMÜ SAHAYA YANSITTIK”

Maçın oyun bölümünü de değerlendiren Korkmaz, ilk yarıda geriden oyun kurma konusunda bazı sorunlar yaşadıklarını belirterek, “Rakibin önde baskı yapmasını bekliyorduk. Baskı gelmeyince planımız sekteye uğradı. Devre arasında gerekli düzeltmeleri yaptık ve çözümü sahaya yansıttık.” dedi.