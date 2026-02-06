Geçtiğimiz hafta oynanan Bandırma Spor - İmaj Altyapı Van Spor FK maçının 49. Dakikasında yaptığı hareketten ötürü kırmızı kartla oyun dışında kalan Ivan Cedric Bikoue Embolo, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmişti. Golcü isme verilen ceza açıklandı.

Zorlu mücadelede Van ekibi, 49. dakikada golcü oyuncusu Ivan Cedric Bikoue Embolo’nun direkt kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalmış ve sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

GOLCÜ FUTBOLCU PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Maçın ardından Ivan Cedric’in tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği açıklanmıştı. Golcü futbolcunun, Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildiği belirtilmişti.

VANSPOR CEPHESİNDEN KIRMIZI KARTA TEPKİ

Kırmızı kart kararına Van Spor FK taraftarları başta olmak üzere camiadan yoğun tepki gelmiş, İmaj Altyapı Van Spor FK yönetimi de hakem yönetimini Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etmişti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da hakem kararlarına tepki göstermişti.

CEDRİC’E VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

PFDK’ya sevk edilen Ivan Cedric için verilen ceza açıklandı. Kurul, golcü futbolcuya 1 maç resmi müsabakadan men ve 40 bin TL para cezası verdi.

PFDK karar açıklamasında, “İmaj Altyapı Van Spor FK sporcusu Ivan Cedric Bikoue Embolo’nun, 01.02.2026 tarihinde oynanan Bandırma Spor–İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.