Kırmızı-siyahlı temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, taraftarı önünde Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, bu önemli mücadelede taraftar desteğini arkasına almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Vanspor’da gözler bilet fiyatlarına çevrilmişti. İlk devrede rakibiyle 0-0 berabere kalan Van temsilcisi, bu maçtan galibiyetle ayrılarak puan sıralamasında rakibiyle arasındaki farkı azaltmak istiyor.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala kırmızı-siyahlı taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları da belli oldu.

İŞTE BİLET FİYATLARI

İmaj Altyapı Van Spor FK – Arca Çorum FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Doğu – Batı Maraton Tribünü: 150 TL

Kale Arkası Tribünü: 75 TL

Misafir Tribünü: 50 TL

Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Karşılaşma 7 Şubat Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.