Kırmızı-siyahlı temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, taraftarı önünde Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, bu önemli mücadelede taraftar desteğini arkasına almayı hedefliyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Vanspor’da gözler bilet fiyatlarına çevrilmişti. İlk devrede rakibiyle 0-0 berabere kalan Van temsilcisi, bu maçtan galibiyetle ayrılarak puan sıralamasında rakibiyle arasındaki farkı azaltmak istiyor.
Karşılaşmaya kısa bir süre kala kırmızı-siyahlı taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları da belli oldu.
İŞTE BİLET FİYATLARI
İmaj Altyapı Van Spor FK – Arca Çorum FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
- Doğu – Batı Maraton Tribünü: 150 TL
- Kale Arkası Tribünü: 75 TL
- Misafir Tribünü: 50 TL
Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden bugün itibarıyla satışa sunuldu.
Karşılaşma 7 Şubat Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.