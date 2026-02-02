Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Bandırma Spor’a konuk oldu. Karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Vanspor’da, maçın 49. dakikasında Ivan Cedric’e gösterilen direkt kırmızı kart, mücadelenin kırılma anı oldu.

Karşılaşmanın henüz ikinci yarısının başında verilen kırmızı kartla 10 kişi kalan Vanspor, buna rağmen ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekti. Ancak eksik oynanan dakikalar, maçın seyrini olumsuz etkiledi.

“KARŞILAŞMANIN HAKEM YÖNETİMİ MUTLAKA İNCELENMELİ”

Maçın ardından Vanspor Başkanı Erol Temel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakem kararına sert tepki gösterdi.

Temel, Vanspor’un emeğinin hiçe sayıldığını belirterek, “Oynadığımız maçta Ivan Cedric’e ikinci yarının başında gösterilen direkt kırmızı kartın sahada hiçbir karşılığı yoktur. Son haftalarda emeğimizin sistematik biçimde yok sayılmasına artık sessiz kalmayacağız. Geçtiğimiz hafta bu ligde oynanan bir maçın ardından hakemlerin istifa ettirildiği bir ortamda, bugünkü karşılaşmanın hakem yönetimi de mutlaka incelenmeli ve sorumlular hakkında gereken yaptırımlar uygulanmalıdır. Vanspor’un ve Van halkının hakkı bu şekilde hadsizce gasp edilemez. Ülke futbolu bu zihniyetten kurtulmalıdır.” dedi.