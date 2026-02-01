Hafta boyunca Van’da hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, dün Bandırma’ya gitti. Zor deplasmandan galibiyet ile ayrılmayı amaçlayan temsilcimizde moraller yerinde.

Özellikle play-off ve düşme potası hattını yakından ilgilendiren maç Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak. Saat 13.30’da başlayacak olan maç her iki ekip için de önem taşıyor.

Bu maç öncesi temsilcimiz 31 puanla 11. sırada yer alırken, ev sahibi ekip ise 33 puanla 8. sırada bulunuyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bandırma Spor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasında oynanacak maçta hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Emrah Ünal ve Batuhan Bıyıklı’nın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Burak Kamalak da dördüncü hakem olarak hazır bulunacak.

MAÇIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak Bandırma Spor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç BeIN SPORTS 2 ve Tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN 22 HAFTALIK PERFORMANSI

Ev sahibi Bandırma Spor 22 haftalık periyotta 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, sahadan 6 kez beraberlik ve 7 kez de yenilgiyle ayrıldı. 29 gol kaydeden Bandırma Spor kalesinde ise 22 gol gördü. Ev sahibi ekip 33 puanla 8. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz ise 22 haftalık periyotta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7’de yenilgi aldı. 30 gol kaydeden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Kırmızı – siyahlı ekip topladığı 31 puanla 11. sırada bulunuyor.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Trendyol 1. Lig’de bugünkü maç programı şu şekilde;

01.02.2026 13:30 Özbelsan Sivasspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 01.02.2026 13:30 Bandırma Spor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 01.02.2026 16:00 Boluspor - Sakaryaspor A.Ş. 01.02.2026 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor A.Ş.