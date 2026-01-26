Açık ihale usulüyle yapılacak alımda personeller 10 ay süreyle görev yapacak.

Yapılan duyuruya göre, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerde çalıştırılmak üzere temizlik personeli hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İHALE YERİ, SAATİ VE TARİHİ

Açık teklif usulüyle yapılacak ihale, 9 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresinde gerçekleştirilecek.

İhale dokümanlarına ayrıca https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi üzerinden erişilebilecek.

İşe başlama tarihi 1 Mart 2026, iş bitiş tarihi ise 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhale şartnamesine göre katılım koşulları;

-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

-İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek.

-Teklif mektubu sunulması zorunlu olacak.

-İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi verilecek.

-Teklifler, EKAP üzerinden, teklif mektubu ve ihaleye katılım belgesi ile birlikte hazırlanarak e-imza ile imzalanacak ve ihale tarihine kadar sisteme yüklenecek.

-İhalede işin tamamı için teklif verilecek.

-İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat sunacak.

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.