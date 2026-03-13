Mülkiyeti Edremit Belediyesine ait 1 taşınmaz, açık teklif usulüyle satışa sunuldu.

Arsa satışına ilişkin yayımlanan ilanda, “Van ili Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde 1.927,91 metrekare yüzölçümlü (arsa) imar adasının ortasında bulunan ve yollara cephesi bulunmayan taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi doğrultusunda ‘Açık Teklif Usulü’ ile satışa çıkarılacaktır.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Eminpaşa Mahallesi’nde satışı gerçekleştirilecek arsa için ihale, 24 Mart Salı günü saat 11.00’de Edremit Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İHALE İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

-Dilekçe (Satışa çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

-Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet’ten – ihale ilan tarihinden itibaren alınmış olacak)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Geçici ihale teminat mektubu veya nakit yatırıldığına dair makbuz

-İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli)

-Şartname bedeli makbuzu (5.000 TL)

-SGK ve vergi dairelerinden “borcu yoktur” belgesi (ihale ilan tarihinden itibaren alınmış olacak)

-İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

