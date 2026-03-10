Doğu'nun incisi Van, Ramazan ayının gelmesiyle adeta ışıklarla yeniden yorumlandı. Belediye ve yerel işletmelerin hazırladığı özel ışıklandırmalar ve geleneksel süslemeler, kent sokaklarını gece saatlerinde bir açık hava müzesine dönüştürdü.

"Şehir estetiği ve maneviyat buluştu"

Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet Caddeleri başta olmak üzere kentin en işlek noktaları, ay-yıldızlı figür ve "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazıları ile ışıklı süslemelerle donatıldı. İftar sonrası sokağa çıkan vatandaşlar, ışıl ışıl parlayan caddelerde yürüyüş yaparak Ramazan'ın huzur dolu atmosferini soluyor.

Özellikle akşam saatlerinde ışıkların yanmasıyla ortaya çıkan manzara, hem vatandaşlara hem de fotoğraf tutkunlarına görsel bir şölen sundu. Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtan süslemeler, Van'ın gece manzarasına estetik bir dokunuş kattı. Kentte oluşturulan bu renkli görüntüler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu da yansıttı. Doğa fotoğrafçısı Recep Dağ tarafından dronla kaydedilen görüntülerde, Ramazan süslemeleriyle aydınlanan Van'da gece saatlerinde oluşan manzaralar, kente ayrı bir güzellik katarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.