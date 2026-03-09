Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilerle iftar programında buluştu. Düzenlenen programda cemiyet yönetimi ile kadın gazeteciler bir araya gelirken, kadın gazetecilerin günleri de kutlandı.

Programda konuşan Cemiyet Başkanı Orhan Aşan, 8 Mart’ın önemine değinerek kadın gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aşan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değerli kadın üyelerimizle bir arada olmaktan mutluyuz. Çok keyifli bir akşamda sizlerle beraber olmak güzeldi. Kadın gazetecilerin mesleğe kattığı emek ve değer çok kıymetli.” dedi.

İftar programı, kadın gazeteciler ile cemiyet yönetiminin sohbet etmesi ve günün anısına yapılan konuşmanın ardından sona erdi.