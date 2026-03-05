Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü de katılarak öğrencilerle iftarlarını açtı. Öğrencilerle aynı sofrada buluşan Kaymakam Kadir Kılıç, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların eğitim hayatı ve hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda öğrenciler, kendileriyle bir araya gelen kaymakamı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Programa Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Güngör, SYDV Müdürü Aydın Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan ve öğretmenler katıldı.