Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), illere göre devlet ve il yollarının satıh cinslerine göre uzunluklarını açıkladı. Türkiye geneline ilişkin bilgilerin yer aldığı çalışmada, Van’daki yol ağının asfalt, sathi kaplama ve diğer yüzey türlerine göre dağılımına dair veriler de paylaşıldı.

2025 yılsonuna ait paylaşılan verilere göre Van’da asfalt beton kaplamalı yol uzunluğu 405,9 kilometre, sathi kaplamalı yol uzunluğu ise 552,4 kilometre olarak kaydedildi. Böylece devlet ve il yolları kapsamında toplam asfalt yol uzunluğu 958,4 kilometreye ulaştı.

Van’da parke yol uzunluğu 2,7 kilometre, toprak yol uzunluğu 37 kilometre olarak açıklandı. Geçit vermez yol uzunluğu ise 64 kilometre oldu. Devlet ve il yollarının toplam uzunluğu bin 62 kilometre olarak belirtilirken, bölünmüş yol uzunluğunun ise 606,5 kilometre olduğu kayda geçti.