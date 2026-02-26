Van’da taziye kültürüne ilişkin bir süredir devam eden tartışmalar yeniden gündemde. Taziye süresinin iki günle sınırlandırılması ve taziye evlerinde yemek verilmemesi yönünde yapılan çağrılara ilişkin VanGölü Aktivistleri Derneği açıklama yaparak, taziye uygulamalarının zamanla dayanışma alanı olmaktan uzaklaştığına yer verdi.

Dernek açıklamasında, acı yaşayan ailelerin bir yandan yas tutarken diğer yandan yemek hazırlığı ve maddi külfetle karşı karşıya kalmasının doğru olmadığı ifade edildi. Taziyenin organizasyon ve masraf yarışına dönüşmesinin toplumsal bir sorun haline geldiği belirtilirken, bu durumun özellikle dar gelirli aileler üzerinde baskı yarattığı belirtildi.

Açıklamada, taziye süresinin sınırlandırılması ve yemek verilmemesi yönündeki yaklaşımın gelenekleri ortadan kaldırmaya değil, sadeleştirmeye yönelik olduğu kaydedildi. Bu tür bir düzenlemenin, özellikle dar gelirli aileler açısından ekonomik baskıyı azaltacağı ve taziyenin asıl işlevine yaklaşmasını sağlayacağı dile getirildi.

Dernek, bu konuda atılacak her adımın toplumsal karşılık bulmasının önemli olduğunu belirterek, taziyenin bir yük değil, dayanışma alanı olarak kalması gerektiğini ifade etti.