Daha önce Van Valiliği görevini yürüten ve aynı dönemde Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini de üstlenen Taşyapan, Van’da görev yaptığı süre boyunca yürütülen kamu yatırımları ve idari çalışmalarıyla yakından tanınmıştı. Özellikle kentte altyapı, sosyal projeler ve kamu hizmetlerinin koordinasyonu noktasında aktif bir yönetim anlayışı sergilemişti.

Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Taşyapan’ın Hakkari Valiliği’ne atanması, Van kamuoyunda da dikkatle karşılandı. Van’da görev yaptığı dönemde kurumlar arası uyum ve sahadaki çalışmalarıyla öne çıkan Taşyapan’ın, Hakkari’de de benzer bir yönetim performansı ortaya koyması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında diğer illerde yapılan atamaların da önümüzdeki günlerde ilgili valilikler tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.