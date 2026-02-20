Öte yandan İçişleri Bakanlığı bünyesinde de önemli değişiklikler yapıldı. Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken, yerlerine dikkat çeken isimler getirildi. Bu kapsamda Hakkari Valiliği görevini yürüten Ali Çelik de Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Görev süresi boyunca Hakkari’de yalnızca bir yönetici değil, adeta halkın içinden biri olarak öne çıkan Ali Çelik, düğünden taziyeye, esnaf ziyaretlerinden gençlik buluşmalarına kadar her alanda vatandaşla iç içe bir profil çizdi. Kentte düzenlenen festivaller ve kültürel etkinliklerle Hakkari’nin doğal ve kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası alanda görünür kılan Çelik, özellikle gençlere yönelik projeleriyle takdir toplamıştı.

Hakkari’de sosyal hayatı canlandıran, turizm potansiyelini harekete geçiren ve devlet-millet bağını güçlendiren çalışmalarıyla hafızalarda yer edinen Ali Çelik’in Bakan Yardımcılığına atanması kentte memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, “Hakkari’yi dünyaya tanıtan vali” olarak anılan Çelik’in yeni görevinde de başarılı olacağına inanıyor.