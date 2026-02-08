Erzurum
Gece saatlerinde başlayan kar şehir merkezini beyaza bürüdü.
Termometrelerin gece sıfırın altında 3 derece gösterdiği kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, ağaçlar, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.
Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmaları başlattı.
Kars
Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışıyla araçlar, bitkiler ağaçlar karla beyaza büründü. Kars Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Karla kaplanan arazide tilki avlanırken görüntülendi.
Ardahan
Kentin yüksek noktalarında etkisini gösteren kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kar nedeniyle yer yer oluşan buzlanma ulaşımı aksatıyor.
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırların geçişine kapatıldı
Öte yandan Ardahan genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tipi ve yoğun buzlanma sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışma yürütüyor.
Kar ve tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini gösteriyor.
Ağrı
Gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı.
Cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.
Ekipler, kar ve buzlanmaların oluşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.