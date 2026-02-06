Tüm ülkemizi yasa boğan 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depreminin üzerinden 3 yıl geçti. Büyük depremin yaşattığı acılar tazeliğini korurken, bugün gün boyu birçok ilde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Van Valisi Ozan Balcı da, depremin üçüncü yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı. Balcı, mesajında; “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli olmak üzere sırasıyla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

“BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERİLDİ”

Vali Balcı, depremin ardından büyük bir dayanışma örneği gösterildiğini hatırlatarak; “Büyük bir alanda etkisini gösteren ve ülkemizi derinden sarsan asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha böyle büyük felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Acısını halen yüreğimizde hissettiğimiz asrın felaketinde devlet ve millet olarak büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterdik. Yaraların sarılması için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine maddi-manevi her türlü desteği milletimiz ile beraberce göğüsledik” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞ İLİMİZ MALATYA’DA BÜTÜN İMKÂNLARIMIZLA SAHADAYDIK”

Depremin ardından Van’ın kardeş ili Malatya’da bütün imkânlarıyla sahada olduğunu kaydeden Vali Balcı, “Van nezdinde kardeş ilimiz Malatya'da bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelimizle sahadaydık. Bu vesileyle de kadirşinas, yardımsever kıymetli Vanlı hemşehrilerimize gösterdikleri birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; 2011’de ilimizde yaşanan depremlerde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum” diye kaydetti.