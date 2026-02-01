Kentte dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 21 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki 1’inci Tünel mevkisi ile Hakkari- Çukurca kara yolunun Sümbül Dağı ile Şine bölgelerine bugün sabah saatlerinde çığ düştü. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de çığın kapattığı yolları açmak için yoğun mücadele yürütüyor. Çığın kapattığı yolların kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor.

Öte yandan Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında çığ riski bulunduğunu belirtilerek, bu tarihler arasında vatandaşların dikkatli olmaları istendi.