Afet, kayıp ve acil durumlarda insansız hava araçlarıyla hızlı ve güvenilir destek sağlamayı hedefleyen İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, kurulduğundan kısa bir süre sonra resmi ziyaretlerine başladı.

Van’ın afetlere hazırlık vizyonu çerçevesinde, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki diyalogların kesintisiz devam etmesi için İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Van İl Temsilcisi Recep Dağ, beraberinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve resmi ve gönüllü üyeleri ile birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun’u makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, yakın zamanda kuruluşunu tamamlayan İHAKUT Havacılık Spor Kulübünün Van teşkilatlanması hakkında bilgiler verilerek, hava görüntüleme araçlarının arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmasının önemine değinildi.