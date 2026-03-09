Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler, kadınların yüzlerinde tebessüm oluşturuldu. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yapılan jestin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Ziyaretlerde kadınlara çeşitli hediyeler takdim edilerek günleri kutlandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, "Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri olarak kadınlarımıza hediyeler vererek günlerini kutladık. Yaşlılarımızın ve kadınlarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizlerin de içini ısıttı. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.