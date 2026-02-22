Van’da Ramazan ayıyla birlikte, ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz iftar organizasyonu hayata geçirildi. Van’da 4–5 iş insanının girişimiyle Ferzi Çakmak Caddesi’nde, Şişli Öğretmenevi’nin arka kısmında bulunan bir mekan iftar saatlerinde ihtiyaç sahiplerine açıldı. Yaklaşık 400 kişilik kapasiteye sahip olan mekanda, Ramazan ayı boyunca her gün ücretsiz iftar yemeği verilmesi planlanıyor.

İsim vermek istemeyen esnaflar tarafından hayata geçirilen organizasyonda, aşçı dahil üç kişi görev yapıyor. Mekanın yeni açılması nedeniyle henüz çok fazla kişi tarafından bilinmediğini belirten çalışanlardan Cengiz Gören, ilk etapta günlük 100 kişilik yemek hazırlandığını, ancak talebe göre bu sayının gün gün artırılacağını söyledi.

“MEMNUNİYET ARTTIKÇA TALEP DE ARTAR”

Gören, “Bu organizasyona kimlerin destek olduğunu, kimlerin ne kadar verdiğini gerçekten bilmiyorum. Bana bu bilgiler hiç söylenmedi, destek verenlerin isimlerinin açıklanmaması da aslında güzel bir şey, şu an talep yavaş yavaş oluşuyor. İnsanlar henüz tam olarak bilmiyor ama geldikçe, yedikçe, memnun kaldıkça eşine dostuna söyleyecektir. Memnuniyet arttıkça talep de artar.” ifadelerini kullandı.

Her gün üç çeşit yemek çıkarıldığını belirten Gören, menünün ana yemek, çorba ve pilav ya da makarnadan oluştuğunu, bazı günler tatlı ya da hurma da ikram edildiğini söyledi. Servisin iftara yaklaşık yarım saat kala başladığını aktaran Gören, yemek hazırlıklarının ise genellikle saat 14.00 civarında başladığını ifade etti.

“BİZ BURADA KAPIMIZI HERKESE AÇIYORUZ”

Dışarıda bir iftar yemeğinin maliyetinin bugün bin lirayı aştığını hatırlatan Gören, “Ekonomik koşullar ortada, pek çok insan dışarıda bir öğün yemek yemekte bile zorlanıyor. Biz burada kapımızı herkese açıyoruz, gelen hiç kimseden tek kuruş almıyoruz. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofrasına bir tabak sıcak yemek koyabilmek, bir nebze de olsa yüklerini hafifletebilmek istiyoruz. Bu tamamen gönüllülük ve dayanışma üzerine kurulu bir çalışma.” dedi.