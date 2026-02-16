Muradiye ilçesinde Kızılay ekipleri, yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında büyüklerle yakından ilgilenen ekipler, hem hal hatır sordu hem de çeşitli ikram ve desteklerde bulundu. Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen programda, yaşlı vatandaşların talep ve ihtiyaçları da dinlenerek not alındı. Ziyaretlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, yaşlıların toplum için taşıdığı değere dikkat çekerek, "Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Onların duası ve tecrübesi bizler için çok kıymetlidir. Kızılay olarak sadece afet dönemlerinde değil, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Özellikle yaşlılarımızın gönlünü almak, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu ziyaretlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz" dedi.